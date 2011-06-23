Как похудеть при помощи мысли

Американские ученые из Йельского университета выяснили: похудеть нам поможет собственный мозг! Нужно лишь, чтобы человек во время еды думал о вредной для здоровья пище.

Ученые, как водится, взяли группу добровольцев, и всем налили по молочному коктейлю. Половине из них убедительно сказали - это вкусно и безвредно. Второй половине, что это очень высококалорийно и жирно. Параллельно этим объяснениям у испытуемых замерили уровень гормона под названием грелин. В нервной системе он отвечает за чувство голода. Чем его больше, тем сильнее мы хотим есть.

В итоге у группы испытуемых, которые пили «вредный» коктейль уровень этого гормона оказался намного ниже, чем у второй группы. По сути, людей обманули, но мозг воспринял эту информацию и посчитал, что голод утолен высококалорийной пищей.

Так что если вы будете думать о половинке яблока как о большой котлете, то это поможет и наедаться, и не обжираться!

newsland.ru