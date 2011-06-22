Уникальная вакцина контролирует рак

Новая уникальная вакцина вынуждает собственную иммунную систему организма атаковать раковые клетки.

Новая вакцина вынуждает собственную иммунную систему организма атаковать раковые клетки Ученые из Университета Лидса разработали новую вакцину, которая заставляет собственную иммунную систему организма атаковать раковые клетки, не касаясь при этом здоровых клеток.

В отчете, опубликованном в журнале Nature Medicine, авторы исследования сообщают о результатах тестирования вакцины на мышах с раком простаты. Оказалось, что средство уменьшило опухоли у грызунов.

Британские специалисты полагают, что оно может стать основой для разработки лекарственного препарата для людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

"Использование возможностей иммунной системы для лечения рака является очень важной темой для изучения. Нам удалось разработать новый подход, который имеет многообещающие перспективы", - говорит один из руководителей работы Алан Мелчер. По его словам, данный метод можно использовать для борьбы с другими формами рака, включая меланому (рак кожи) и рак молочной железы.

В отличие от традиционных, терапевтические вакцины предназначены не для профилактики болезни, а для ее лечения. Они воздействует на опухоль, стимулируя иммунную систему к распознаванию антигенов - особых белков на поверхности клеток.

Сегодня несколько производителей лекарств пытаются разработать вакцину от рака, но задачу значительно усложняет тот факт, что для каждого вида опухоли необходимы разные антигены, которые очень сложно определить.

Совместно с коллегами из клиники Майо в Рочестере команда Мелчера ввела дозы новой вакцины в кровоток зараженных раком мышей. Ученые обнаружили, что вакцина активировала иммунную систему.

По словам Мелчера, самая большая проблема иммунологии - развитие антигенов, которые смогут запустить иммунную систему. "Используя ДНК, взятую из той же части тела, что и опухоль, мы сможем решить эту проблему. Это позволит контролировать болезнь", - констатирует Мелчер.

Ученый планирует провести клинические испытания на людях в ближайшие годы.

Отметим, что на сегодняшний день существует два иммунотерапевтических препарата, одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA). Речь идет о "Ипилимумабе" (Ipilimumab), предназначенном для лечения больных с прогрессирующей меланомой, и "Провендже" (Provenge), который помогает больным с раком простаты.

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