Почему женщины более восприимчивы к гипнозу

Ученые выяснили, как сделать любого человека более восприимчивым к гипнозу. Все, что нужно, - это выброс окситоцина. Ричард Брайант из Университета Нового Южного Уэльса с Сиднее вместе с коллегами попытался загипнотизировать 40 человек, которые, согласно предварительной оценке, обладали низким показателем гипнабельности, то есть восприимчивости к гипнотическому воздействию.

При этом 19 мужчин получили назальный спрей с окситоцином – гормоном, связанным с установлением социальных связей, а остальные получили плацебо. В итоге у восьми человек из первой группы повысилась гипнабельность с низкого уровня до среднего. И лишь у троих из контрольной группы, принимавшей "пустышки" наблюдался аналогичный эффект. Скорее всего, окситоцин повышает степень доверия к гипнотизеру. Это может увеличить эффективность гипноза в медицинских целях. В частности, ряд изысканий доказывал, что гипнотическое воздействие позволяло сократить остроту болевых ощущений после операции и ускорить выздоровление.

Окситоцин - гормон гипоталамуса, который затем транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Окситоцин оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки. Вызывает более благожелательное расположение к другим людям.

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