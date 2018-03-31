Приступы дурного настроения - врожденная черта женщин

Неужели ворчливость - врожденное свойство всех женщин? - задается вопросом Daily Mail. "Казалось бы, это жалоба шовиниста-мачо - недовольного мужа, которого отругали за то, что он не вынес мусор", - замечает корреспондент Лоури Тернер.

Но современная наука, по-видимому, пришла к выводу, что мозг женщин склонен к повышенной тревожности, депрессии и быстрым переменам настроения. "Причем эти склонности могут обостряться из-за высокобелковой низкокалорийной диеты, используемой для похудения", - предостерегает газета.

По данным издания, давно известно, что депрессией женщины страдают чаще (или, по крайней мере, выявленных случаев депрессии у женщин больше). "Курс лечения от депрессии проходит в тот или иной момент жизни каждая четвертая женщина, в то время как среди мужчин - лишь каждый десятый", - говорится в статье. Одной из причин считают социальный фактор - женщины просто охотнее, чем мужчины обращаются к врачам, заметив у себя симптомы депрессии.

"Впрочем, недавно шведские исследователи обнаружили два ключевых различия в переработке серотонина - так называемого "гормона счастья" - в мозгу мужчин и женщин", - сообщает издание. При высоком уровне серотонина человек ощущает удовлетворенность, лучше спит и меньше чувствует голод, низкий уровень серотонина - примета депрессии. Антидепрессанты определенной группы, в том числе "прозак", повышают в организме объем серотонина, доступного мозгу.

Итак, ученые из шведского Института Каролинкса на основе томографии мозга провели исследования и сделали грустные выводы для женщин. Оказывается, у женщин больше рецепторов серотонина, чем у мужчин. Казалось бы, это хорошо, как и тот новооткрытый факт, что у женщин понижен уровень некоего белка, который "подбирает" отработанный серотонин, а, следовательно, настроение должно быть более позитивным.

"Но на деле из исследований шведов следует прямо противоположное: ведь клетки обзаводятся максимальным числом рецепторов именно тогда, когда испытывают дефицит химических веществ - в данном случае серотонина", - говорится в статье. Следовательно, у женщин изначально слишком мало серотонина.

Другие исследования подтверждают эту гипотезу: ученые Монреальского университета обнаружили, что мозг мужчины в среднем выделяет на 52% больше серотонина, чем мозг женщины.

В то же самое время половой гормон эстроген, возможно, влияет на женщин сильнее. Он "стимулирует рецепторы серотонина в мозгу", заметил психиатр Андрей Новак из Ирвинской медицинской школы Калифорнийского университета. "Возможно, это объясняет, почему уровень серотонина у женщин резко снижается вслед за уровнем эстрогена, особенно накануне менструации, после родов и в период климакса", - говорится в статье.

Вдобавок у женщин в жизни больше стрессов и психологических травм, и со временем мозг и надпочечники утрачивают способность регулировать настроение и половое влечение. Поэтому женщины более склонны к депрессии, заключает газета.

Издание рекомендует женщинам, склонным к раздражительности, сходить к врачу ("возможно, мягкие антидепрессанты помогут") или изменить образ жизни ("стресс, нездоровое питание, недостаточные физические нагрузки и даже дефицит солнечного света, как считается, подавляют выработку серотонина", поясняет автор).

Издание советует употреблять в пищу продукты, богатые аминокислотой триптофан - сырьем для выработки серотонина в организме. Это, например, индейка и зерненый творог. "Но не злоупотребляйте белковой пищей и не урезайте количество калорий", - предостерегает автор. По данным ученых Оксфордского университета, три недели ограничения калорийности снижают уровень триптофана, особенно у женщин.

"Самый эффективный способ повысить уровень триптофана именно в мозгу - это питаться углеводами, стимулирующими выброс инсулина", - утверждает издание. Возможно, именно поэтому женщины чаще, чем мужчины отличаются "шоколадной зависимостью": для них это лекарство от дурного настроения. Одна печеная картофелина перед сном - такой рецепт повышения уровня серотонина дает диетолог Кэтлин Дез Мезонс.

Газета предлагает свое меню для хорошего настроения - хлопья для завтрака из цельного зерна, богатые витамином B и магнием - веществами, которые мы активно потребляем в состоянии стресса.

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