Чем опасны надувные бассейны для детей

Американские педиатры из госпиталя Nationwide Children`s Hospital в штате Огайо опубликовали результаты исследования, которое развенчало миф о безопасности небольших надувных бассейнов для дачи.

В ходе исследования ученые проанализировали данные Комиссии по безопасности потребительских продуктов США за период с 2001 по 2009 год.

Выяснилось, что за прошедшую декаду в США в надувных бассейнах утонули 209 детей в возрасте до 12-ти лет. Еще 35 детей удалось спасти, но они серьезно пострадали.

По данным ученых, 80% летальных случаев происходят в летние месяцы. 73% погибших детей утонули в надувных бассейнах, которые родители ставили прямо у своего дома или дачи. Чаще всего тонут дети, оставленные без присмотра родителей.

Исследователи отметили, что надувные бассейны не менее опасны, чем обычные большие бассейны. Дело в том, что сейчас стационарные бассейны оборудуются съемными лестницами, защитными кожухами, сигнализациями, которые предупреждают случаи купания детей без присмотра родителей. Надувные бассейны не имеют никаких систем безопасности.

«Надувные бассейны очень дешевые и, следовательно, популярные. Но родители часто недооценивают риски, связанные с такими бассейнами», - говорит доктор Энн Брауэр из Университета Рочестера.

Как передает ABC News, ученые выступили с инициативой, чтобы к каждому надувному бассейну обязательно прилагалась инструкция по безопасному применению. По мнению специалистов, продавцы обязаны предупреждать родителей об опасности, которую бассейны могут представлять для их детей.

newizv.ru