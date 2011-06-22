Лимоны снижают риск заболеваемости раком груди

По мнению аргентинских медиков, регулярное употребление лимонов может снизить риск заболевания раком груди.

- В лимонах содержится большое количество аскорбиновой кислоты, которая предупреждает развитие злокачественных новообразований молочной железы. Ежедневное употребление лимонов снижает риск развития рака на 18%. Однако, эффект заключается не только в витамине С, но и в высокой концентрации большого количества витаминов и микроэлементов, содержащихся в лимонах - сказал профессор Пабло Инейро, руководитель исследовательской группы (Аргентина, Бразилия).

Специалисты изучили влияние лимонов в группе из 255 женщин-добровольцев в течение 5 лет.

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