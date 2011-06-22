Океаны на грани катастрофы

Мировые океаны переживают беспрецедентную потерю видов их обитателей, сопоставимую с массовыми вымираниями доисторических времен, пишет The Independent, ссылаясь на научный доклад.

"В морях происходит вырождение гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал, из-за накопительного эффекта ряда серьезных отдельных потрясений, от потепления климата и окисления морских вод до масштабных химических загрязнений и браконьерства", - отмечает автор статьи Майкл Маккарти.

Все эти факторы вместе взятые грозят морской среде катастрофой, "не имевшей прецедентов на протяжении истории человечества", говорится в докладе комиссии ученых, собранных в Оксфорде в этом году Международной программой оценки состояния мирового океана (IPSO) и Международным союзом охраны природы (IUCN).

Потенциальное вымирание видов, от крупных рыб до крохотных кораллов, сопоставимо с пятью великими вымираниями, известными геологии, во время которых исчезло большое количество особей, с Ордовикско-силурийского вымирания 450 млн лет назад до Мел-палеогенового вымирания около 65 млн лет назад, стершего с лица земли динозавров. Худшее из них, Пермское вымирание, 251 млн лет назад, привело к гибели 70% видов на суше и 96% - в море.

"Выводы шокируют, - отметил доктор Алекс Роджерс, профессор консервативной биологии в Оксфордском университете и научный директор IPSO. - Учитывая накопительный эффект вреда, наносимого человечеством океану, последствия могут оказаться гораздо хуже, чем мы учитывали по отдельности".

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