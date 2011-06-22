Что лечит "содовый" кефир

Предлагаем вам очень простой способ лечения запоров и геморроя - каждый вечер пить содовый кефир.

На стакан кефира взять 1/3 чайной ложки соды. Размешать. Когда все зашипит и запенится - быстро выпить.

Никогда не наливайте кефир до краев - когда начнется реакция, кефир может вылиться.

Таким образом можно лечиться каждый вечер, и утром кишечник опорожнялся без особых на то усилий.

Как только наладится стул, можно пить кефир реже.

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