Болея в детстве, долго не проживешь

Активная иммунная система в начальный период жизни способна сократить продолжительность жизни. Это было доказано на примере жуков, пишет New Scientist. Данный вывод подкрепляет теорию, согласно которой сильная иммунная система помогает животным дожить до возраста, подходящего для размножения, однако провоцирует раннюю смерть вследствие борьбы с инфекциями.

Дженс Рольфф из Университета Шеффилда вместе с коллегами активировал иммунную систему личинки Хрущака мучного, используя либо мертвые бактерии, либо частичку нейлона, призванную раздражать выстилку пищеварительного канала. В итоге максимальная продолжительность жизни была на 10% короче у данных насекомых и ровнялась 202 дням. А вот контрольная группа прожила 224 дня.

Дальнейший анализ показал, что причиной ранней смерти стала закупорка мальпигиевых сосудов - органов, выполняющих функцию выделения и напоминающих почки у человека – меланином, вырабатываемым в результате активации иммунной системы.

Исследователи полагают: активность иммунной системы на раннем этапе жизни также способна привести к сокращению продолжительности жизни. Это коррелирует с анализом Университета Южной Калифорнии эпидемии гриппа в 1918 году, когда внутриутробное воздействие вируса привело к 25%-ному увеличению заболеваемости сердечными недугами 60 спустя.

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