Травмы головы делают людей агрессивными

Молодые люди, которые когда-либо получили травму головы, более склонны к агрессивному поведению, согласно результатам восьмилетнего исследования Университета Мичигана. Долгосрочные наблюдения показали, что люди, пострадавшие от черепно-мозговой травмы в юношестве, на 23% чаще развивают черты агрессивного и жестокого поведения, причём симптомы нарушений проявляются в течение года после несчастного случая. Связь между травмой головы и проявлением насилия к окружающим была сильнее, если повреждения мозга были получены недавно.

По словам американских медиков, черепно-мозговая травма является серьёзной проблемой общественного здравоохранения: только в Америке около 1,7 млн. человек ежегодно получают повреждения мозга в результате несчастного случая. Примерно 75 процентов травм головы умеренные, и как правило люди не получают после них квалифицированной медицинской помощи. Но, предупреждают неврологи, любая травма головы нарушает функцию мозга, а долгосрочные негативные последствия включают изменения в мышлении, языковых и эмоциональных навыках, в том числе развитие раздражительности, импульсивности и насилия.

www.ami-tass.ru