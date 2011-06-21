Оливки спасают от инсульта

На протяжении многих веков оливки считаются одним из самых уникальных по своим лечебным и питательным свойствам продуктом. Оливковое масло часто используют во время диет, поскольку оно выводит вредные токсины из организма, а также для общего укрепления здоровья и для омоложения. Совсем недавно лечебное масло признано эффективным средством в профилактике инсульта.

В университете Бордо специалисты провели опыты и выяснили, что включая небольшое количество оливкового масла в свое ежедневное меню, пожилые люди в несколько раз снижают риск инсульта. Несколько тысяч человек старше шестидесяти лет приняли добровольное участие в исследовании. Эксперты поделили участников на три группы. В первой группе пенсионеры питались как обычно, во второй участники заправляли маслом салаты и пробовали масло в процессе приготовления блюд. Участники последней группы заправляли оливковым маслом буквально все, а также добавляли его практически во все блюда.

Эксперимент продолжался пять лет, и за эти годы у 148 человек из числа участников, случился инсульт. Удивительно, но почти все эти люди принадлежали к первой группе. Те пожилые люди, которые регулярно добавляли масло в соусы и салаты, имеют на сорок процентов больше шансов не пережить инсульт в отличие от пенсионеров из первой группы.

wherewoman.ru