Сок - это живая вода

Работники научно-исследовательского центра при университете Оксфорда провели исследования, призванные выяснить следующее: что полезнее для организма – органическая жидкость (натуральные соки, жидкость в растениях) или неорганическая (водопроводная вода, вода из подземных скважин).

При работе с овощами и фруктами выяснилось, что лишь методом тщательного растирания возможно получить освобождение из клетчатки всех полезных и жизненно необходимых химических элементов. Для этих целей идеально подходят соковыжималки, действующие по принципу гидравлического пресса, растирателя (мельницы), и обычные центробежные соковыжималки, самые распространенные в бытовых условиях.

Исследования опирались на определения «органическая вода» (живая) и «неорганическая вода». Науке известно, что благодаря изначальным природным свойствам растения могут преобразовывать дождевую воду (равно, как и подземные воды) в «живую» воду с активными атомами. Она называется органической водой. Водопроводная же вода не считается органической, в ней атомы являются элементами с меньшей активностью, уже не говоря о чистоте этого вида воды. Практически во всех городах водопроводная вода проходит предварительную очистку хлором, иными химическими соединениями, которые полностью лишают ее целебных свойств. Кстати, ключевая вода из рудников также является неорганической, хотя имеет гораздо лучшие характеристики и несет определенные полезные вещества в своем составе.

Итак, единственным источником на Земле органической воды, которую можно назвать живой, являются растения. Это овощи и фрукты, они натуральны, содержат в себе не просто набор минеральных веществ, а набор активных минеральных веществ, гораздо лучше усваиваемых человеческим организмом. Соки, получаемые из них, также сохраняют свои активные свойства, разумеется, если они находятся в сыром виде. То есть соки нельзя варить, пастерезировать или консервировать. При любой термической или химической обработке уничтожаются энзимы, атомы превращаются в неактивные (неорганические), полезные вещества усваиваются гораздо хуже и несут намного меньше пользы.

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