Кашпировский выиграл суд у главного психиатра

Психотерапевт Анатолий Кашпировский выиграл у ВГТРК и главного психиатра Минобороны России Владислава Шамрея дело о защите чести и достоинства. По решению Савеловского суда ответчики должны выплатить Кашпировскому 200 тысяч рублей за причинение морального вреда, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката истца Сергея Жорина.

Кашпировский подал в суд после выступления Владислава Шамрея в телепередаче "Смерти нет. Тайна академика Бехтерева" в 2008 году. Тогда Шамрей заявил, что телесеансы Кашпировского наносили вред многим людям, причем экстрасенс якобы понимал это.

В ходе разбирательства телекомпания и главный психиатр Минобороны затребовали решение Замоскворецкого суда, который в 2001 году признал сеансы Кашпировского вредными для здоровья. Но ответчикам не удалось доказать, что экстрасенс наносил людям вред умышленно (такое преступление подлежит уголовной ответственности).

Анатолий Кашпировский стал известен в 80-х годах благодаря телевизионным "сеансам психотерапии". Вредными сеансы Кашпировского признал не только московский суд - в 2007 году мировой судья Челябинска оштрафовал психотерапевта за незаконное целительство. Тогда экспертиза пришла к выводу, что экстрасенс на своих сеансах использует вредные для здоровья человека методы гипноза. В 2009 году Кашпировский вел серию передач на НТВ.

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