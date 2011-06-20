Как убежать от рака
Результаты исследований американских ученых
Регулярные прогулки в быстром темпе помогают уберечься не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и от рака простаты. К такому выводу, опубликованному в журнале "Исследования рака", пришли американские медики.
В течение двух лет они наблюдали за здоровьем почти полутора тысяч мужчин с диагнозом рак простаты в самой начальной стадии. Особое внимание уделялось их образу жизни.
Кто-то из пациентов предпочитал много гулять, другие - лежать на диване перед телевизором.
Одни использовали любую возможность, чтобы пройтись пешком, другие даже одну остановку предпочитали проехать на транспорте.
В итоге была обнаружена интересная закономерность: любители пеших прогулок в 2 раза меньше подвержены риску развития этого заболевания, чем домоседы. Причем важно не просто прогуливаться, а в хорошем темпе.
По мнению медиков, при быстрой ходьбе в крови снижается уровень инсулина и гормонов, отвечающих за метаболизм - основных веществ, способствующих росту раковых клеток.