Как убежать от рака

Регулярные прогулки в быстром темпе помогают уберечься не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и от рака простаты. К такому выводу, опубликованному в журнале "Исследования рака", пришли американские медики.

В течение двух лет они наблюдали за здоровьем почти полутора тысяч мужчин с диагнозом рак простаты в самой начальной стадии. Особое внимание уделялось их образу жизни.

Кто-то из пациентов предпочитал много гулять, другие - лежать на диване перед телевизором.

Одни использовали любую возможность, чтобы пройтись пешком, другие даже одну остановку предпочитали проехать на транспорте.

В итоге была обнаружена интересная закономерность: любители пеших прогулок в 2 раза меньше подвержены риску развития этого заболевания, чем домоседы. Причем важно не просто прогуливаться, а в хорошем темпе.

По мнению медиков, при быстрой ходьбе в крови снижается уровень инсулина и гормонов, отвечающих за метаболизм - основных веществ, способствующих росту раковых клеток.

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