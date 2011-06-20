Имя - кодовый набор букв

Родители твердо убеждены, что их малыш вырастет самим добрым, самым красивым и самым умным на свете, потому имя для него пытаются выбрать прекраснее всего.

Что из этого выходит на практике, рассказывают психологи.

Звуком собственного имени мы готовы упиваться часами, и в устах опытных манипуляторов оно превращается в наживку. Не зря же психологи рекомендуют называть собеседника по имени как можно чаще, особенно если вам нужно что-то от него получить или в чем-то убедить.

«Имя - это неотъемлемая часть нашего« я », - объясняет семейный терапевт, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, преподаватель Института практической психологии и психоанализа Елена Фисун. - Даже если оно вполне рядовое, для человека, который его носит, оно все равно уникальное».

Однако особенным содержанием этот кодовый набор букв наделяем не мы сами, а наши родители.

Тысячелетиями имя выполняло защитную функцию, оберегая своего владельца от темных сил.

В давние времена люди относились к нему как к амулету и разглашали его только в особенных обстоятельствах, считая лучшим в повседневности пользоваться псевдонимами.

С приходом христианства новорожденных стали называть в честь святых, которые всю жизнь должны были освещать своим подопечным верную дорогу и давать советы на крутых поворотах. Интересно, что в XXI веке это мистическое поверье до сих пор в ходу.

Решение, как окрестить малыша, принимают оба родителя.

Бесчисленные сборники имен, которые отображают разные религиозные и философские учения, предлагают родителям готовые биографии. Желаете, чтобы сын рос послушным и уважал старшие? Мечтаете, чтобы дочка вышла замуж за миллионера? Хотите, чтобы дети учились на одни пятерки? Не сомневайтесь, в ассортименте автора отыщется вариант на любую злобу дня.

По тому же принципу работают астрологи, которые для большей важности сверяются с гороскопом. У ученых, которым очень подходит приставка «псевдо», другой подход: они опираются на статистику и изучают влияние звуковых сочетаний на мозг.

«Родители, которые желают своему малышу счастья и добра, стремятся подобрать не просто имя, а оберег на успех, - комментирует детский психолог, эксперт Центра предоставления психологической помощи детям и подросткам Татьяна Бедник. - Но даже если они руководствуются личными принципами, побудительный мотив у них тот же».

dytyna.info