От чего излечит зеленый чай

Одно из полезных соединений, которые содержатся в зелёном чае, обладает мощными возможностями для увеличения числа Т-клеток, играющих ключевую роль в функционировании иммунной системы и подавления аутоиммунных заболеваний, сообщают учёные Университета штата Орегон и Университета штата Коннектикут /США/ и Национального университета Чангвон в Южной Корее. Фармацевтические препараты выполняют аналогичные функции, но имеют токсичные побочные эффекты. Природные соединения в чае наоборот безопасны и имеют долгосрочный, устойчивый положительный эффект на иммунитет, говорят клиницисты. Они надеются, что зелёный чай можно будет использовать для контроля различных аутоиммунных проблем и заболеваний.

Существует много типов клеток, которые играют различные роли в иммунной системе нашего организма. При аутоиммунных болезнях, варьирующихся от простой аллергии до диабета и болезни Лу Герига, этот процесс идёт наперекосяк, потому что иммунитет ошибочно атакует нормальные клетки в теле. Т-клетки регулируют работу иммунной системы, а их действие в свою очередь контролируется другими биологическими процессами, такими, как факторы транскрипции и метилирования ДНК, объясняют иммунологи. Врачи решили провести эксперименты с основными полифенолами в зелёном чае под названием EGCG, которые, как считается, ответственны за противовоспалительные и противораковые свойства. Как оказалось, состав напитка повышает производство Т-клеток, не меняя основные коды ДНК и таким образом не причиняя вред естественной работе иммунитета.

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