Какие травы очищают печень

Стрессы, неправильное питание, приём различных медикаментов, употребление алкоголя и экология, всё это служит страшным ударом для нашей печени. Существует большое количество народных способов очистки и лечения печени.

1.Берёза белая.

При заболеваниях и в качестве, желчегонного средства, для улучшения желчеотделения можно применять настой листьев берёзы или берёзовых почек. Нужно взять одну ложку почек или две ложки листьев, залить 1/2 литра кипятка, добавить не большое количество питьевой соды, и настоять один час, процедить. Применять по 1/2 стакана, желательно до еды, четыре раза в день.

2. Спорыш.

Берём три части - травы спорыша, одну часть - ромашки аптечной, четыре части - зверобоя и цветки бессмертника, две части - коры крушины. Потом всё это смешать и взять 50 гр. сухой смеси, залить холодной водой, в количестве одного литра, на ночь. С утра, поставить на плиту и довести до кипения, кипятить минут десять, процедить и можно принимать. Первую порцию, выпить натощак, а оставшийся отвар, разделить на четыре части и выпить в течении дня.

Смешать в равных пропорциях, траву спорыша, чистотел, корень одуванчика, зверобой, кукурузные рыльца, фиалку и плоды аниса. После смешать две столовые ложки и два стакана кипятка, настаивать, минут тридцать. Принимать при желчекаменной болезни, по одному стакану, несколько раз в день.

3. Девясил высокий.

Необходимо взять, одну чайную ложечку залить полным стаканом холодной воды, настоять в течении десять часов, процедить и принимать трижды в день по 50 гр. до еды.

4. Кукурузные рыльца.

Одну столовую ложку рылец, заварить стаканом кипятка, настаивать в течении часа. После того, как процедили, принимать по столовой ложке, каждые три часа.

5. Зверобой.

Этот отвар помогает, как противовоспалительное и желчегонное средство. Взять одну столовую ложку и залить холодной водой (200 мл), кипятить минут15 . Принимать, до трёх раз в день, по 50мл.

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