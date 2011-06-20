Что происходит на аварийной японской АЭС?

В Вене сегодня открывается специальная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященная событиям на японской АЭС "Фукусима-1", в ходе которой будет заслушан ряд докладов, в том числе японских специалистов, по ситуации на атомной станции и предложения по усилению безопасности в атомной энергетике.

"Министерская конференция в МАГАТЭ имеет две части - политическую, где будут представители государств, и техническую часть, в ходе которой будет рассматриваться влияние аварии на японской АЭС на природу и окружающую среду, а также отношение к тяжелым авариям", - сообщил РИА Новости заместитель директора МАГАТЭ.