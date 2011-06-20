3 упражнения для идеального пресса

Первое упражнение – обратный сгиб.

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль тела.

Для выполнения упражнения одну ногу кладем на другую чуть выше колена и начинаем подъем опорной ноги. Старайтесь подымать ногу как можно выше, чтобы лежащая сверху нога касалась груди. При сгибах следите, чтобы подъем опорной ноги выполнялся за счет мышц пресса. После выполнения упражнения меняем положение. Необходимо сделать по 25 подъемов каждой ногой.

Второе упражнение – боковые наклоны. Для его выполнения можно воспользоваться гантелями, утяжелителями или (если в доме нет спортивного инвентаря) наполненной водой пластиковой бутылкой.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, одна рука согнута в локте и заложена за спину, вторая рука с гантелей вытянута вдоль тела.

Упражнение состоит в боковых наклонах и подъемах тела в ту сторону, где находиться рука с гантелей. При выполнении следите, чтобы наклоны происходили за счет веса туловища, не сгибайте спину. Необходимо сделать 25 ритмичных повторений, после чего следует сменить сторону наклона и переложить гантелю в другую руку. Такое упражнение позволит избавиться от обвислых боков в области талии.

Третье упражнение – подъем ног.

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль тела.

Для выполнения упражнения подымаем ноги до вертикального положения относительно пола и кладем обратно. При этом следим, чтобы ноги не сгибались в коленях. Необходимо выполнить 15 повторений.

Комплекс из этих трех легких упражнений необходимо делать ежедневно. И хотя на их выполнение вы потратите максимум 10 минут, уже через неделю будут видны изменения и улучшения.

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