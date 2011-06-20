Чтобы не поправляться, употребляйте кабачки

Кабачки оказывают особенное влияние на человеческий организм своей низкой калорийностью и полезным действием. Они состоят на девяносто процентов из воды. Кроме воды в них содержится сахар, важные органические кислоты, клетчатка, минеральные соли, витамины, каротин.

Кабачки широко применяются в диетологии и лечебном питании. Людям, страдающим лишним весом, рекомендуют принимать в пищу кабачковые блюда. Их можно есть сколько душе угодно и не поправляться. Кабачки можно есть варенные, тушеные, свежие.

Кабачки выводят желчь, соль тяжелых металлов, жидкость и холестерин из организма. Это оказывает положительное влияние на сердечно – сосудистую систему, больным, страдающим малокровием, сахарным диабетом, аллергией и гастритами.

Мякоть кабачков хорошо абсорбирует токсины и холестерин, очищая организм. Эти овощи крайне полезны пожилым людям, улучшая их состояние. Противостоят развитию атеросклероза. Разнообразные рецепты, связанные с кабачками, применяются в народной медицине.

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