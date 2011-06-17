Ученые объяснили, почему люди изменяют

Немецкие ученые пришли к выводу, что люди изменяют друг другу из-за "генов измены", которые передаются по наследству.

Немецкие ученые из орнитологического института Макса Планка на примере птиц амадин установили, что склонность к изменам, вероятно, обусловлена генами.

"Исследуя сексуальное поведение зебровых амадин, ученые обнаружили: склонность к беспорядочным половым связям передается из поколения в поколение", - поясняет журналист Джером Тэйлор.

Обычно зебровые амадины, подобно лебедям и горлицам, образуют моногамные пары на всю жизнь. Но небольшая доля самцов и самок часто позволяет себе внебрачные сексуальные связи. Для самцов выгоды измен очевидны - это возможность широко распространить свои гены. Но неверная самка рискует потерять постоянного партнера или подхватить какую-то болезнь, пишет The Independent.

И вот недавно ученые сделали вывод: среди амадин склонность к изменам обусловлена ​​генами, другими словами, дочери непутевых амадин, включая самцов, гораздо чаще изменяют партнерам, чем дочери моногамных. Гены - ключевой фактор сексуального поведения, резюмировал исследователь Вольфганг Форстмейер.

Ученые не исключают, что люди, родители которых более склонны к изменам, также часто изменяют своим партнерам.

Напомним, ранее ученые установили, что мужчины с низкими, глубокими голосами пользуются большим успехом у женщин, однако именно такие представители сильного пола более склонны к измене.

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