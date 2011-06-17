Что делать, чтобы быть счастливым

Чтобы жить счастливо и не впадать в депрессию, позаботьтесь о своем сне, советуют ученые. Менее шести часов сна ежедневно приводят к снижению качества жизни и ухудшению психического здоровья.

Как показали исследования, результаты которых были представлены на 25-й конференции Ассоциации профессиональных сообществ по проблемам сна, нормальный сон продолжительностью в 6-9 часов, ассоциируется с психическим здоровьем и высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Недостаток сна, в свою очередь, заметно снижает качество жизни и может стать причиной развития депрессии.

В исследовании приняли участие 10654 человека в возрасте около 52 лет, которые заполняли специально разработанные анкеты для оценки уровня психического здоровья и удовлетворенности жизнью, а также проходили медицинское обследование. Среди участников с идеальным здоровьем люди, спящие положенные 6-9 часов, чувствовали себя более счастливыми и удовлетворенными, чем участники без проблем со здоровьем, однако спавшие либо меньше 6 часов, либо больше 9 часов.

«Мы были удивлены, когда обнаружили, что ухудшение качества жизни и психического здоровья связано как с недостатком сна, так и с его избытком. Всем известно, что недосыпание чревато разнообразными проблемами, однако мало кто знает, что избыток сна также является негативным», - отмечают исследователи.

Эксперты считают, что количество сна, необходимое человеку, зависит от его индивидуальных особенностей. В среднем взрослым здоровым людям рекомендуется спать около 7-8 часов в сутки, чтобы оставаться бодрыми в течение дня.

zdravoe.com