Впервые в мире человеку пересажено искусственное сердце, которое не бьется

Уникальную операцию провели американские медики. Впервые человеку пересадили искусственное сердце, которое перегоняет кровь непрерывно.

Американские ученые впервые имплантировали человеку уникальное искусственное сердце, которое не бьется. До этого аппарат тестировали только на животных.

"Подопытным" пациентом стал неизлечимо больной 55-летний житель Техаса Крейг Льюис. С этим аппаратом он прожил пять недель, но умер от осложнений, не связанных с операцией на сердце.

Особенность искусственного сердца в том, что оно перегоняет кровь непрерывно: таким образом, у человека нет сердцебиения, у него невозможно измерить пульс.

Интересно, что когда после операции Льюис лежал в больнице и разговаривал с женой, приборы показывали, что он находится в состоянии комы - так они реагировали на отсутствие пульса.

Чтобы обеспечить нормальный кровоток, обычные аппараты искусственного сердца должны сокращаться более миллиона раз в день, из-за чего они часто ломаются. Поэтому и возникла необходимость создать принципиально новый имплантат.

Новое устройство фактически прокручивает кровь, а не прогоняет ее за счет сокращений. Подобная система также позволяет справиться с образованием тромбов и кровотечением, давая больше возможностей для пациентов с прогрессирующей стадией сердечной недостаточности. Ранее у них было всего два выхода: искусственное сердце или запись в список ожидания на трансплантацию органа.

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