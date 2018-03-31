6 правил для здоровой психики

Мы не будем рассматривать никаких психических патологий. В поле внимания будет человек, который считается здоровым, но, тем не менее, довольно часто страдает от стрессов и отрицательных эмоций. В каких условиях человек чувствует себя комфортнее всего? Ведь если мы будем знать, что нужно каждому из нас для нормального существования в этом мире, то сможем хоть как-то приблизиться к состоянию гармонии в собственной душе. А при достаточном усердии и внимании к собственной персоне вполне возможно сделать так, что это состояние поселится в душе надолго, и вы еще сможете поделиться им со своими близкими людьми.

Поскольку конечным итогом высокоразвитой личности является психологическое благополучие, поэтому для комплексного развития требуется знать основные составляющие психического здоровья и благополучия. Их всего шесть.

1. Первой и самой важной составляющей является принятие себя как человека, достойного уважения. Это центральный признак ментального здоровья человека.

2. Умение человека поддерживать позитивные, теплые, доверительные отношения с другими. Люди с такими качествами имеют более высокий потенциал к любви и дружественным отношениям.

3. Автономность - это независимость и способность человека регулировать свое поведение изнутри, а не ждать похвалы или оценки себя со стороны окружающих. Это способность, благодаря которой человек может не придерживаться коллективных верований, предрассудков и страхов.

4. Экологическое мастерство - способность человека активно выбирать и создавать собственное окружение, которое отвечает его психологическим условиям жизни.

5. Наличие цели в жизни - уверенность в наличии цели и смысла жизни, а также деятельность, направленная на достижение этой цели.

6. Самосовершенствование - мало достичь тех характеристик, которые были описаны выше, важно развивать собственный потенциал. Т.е. должна быть потребность реализации себя и собственных способностей. Важным аспектом отношения к себе, как к личности, способной к самосовершенствованию, является также открытость новому опыту.

По большому счету, психическое здоровье зависит от состояния нашего тела, психики и социального окружения.

Для детей нужны дополнительные условия:

- присутствие родителей;

- внимательное отношение к эмоциональным потребностям ребенка;

- больше самостоятельности и независимости.

Можно нарисовать круг, разделить его условно на 6 секторов и оценить каждый сектор по десятибальной шкале. Так вы наглядно сможете узнать, где именно и в каком аспекте вашей жизни есть нерешенные проблемы. Останется только заняться их решением - а если займетесь, решите обязательно. Здоровья вам!

Подготовил Дмитрий Кононов.