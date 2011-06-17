Какая еда мешает забеременеть

10:03, 17 июня 2011
Зарубежные новости
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Обвиняют соевые продукты

Миф о том, что свежие овощи гораздо полезнее от тех, что прошли кулинарную обработку, развенчан. Исследователи из Новой Зеландии заявили, что если употреблять свежие томаты, то лишь 4% ликопина – мощного антиоксиданта, который в них содержится, будут усвоены организмом.

При этом, по теоретическим данным, из томатов можно извлечь 75% антиоксидантов. И, несмотря на то, что ликопин, который содержится в сырых овощах, не может полностью усвоиться в пищеварительном тракте человека, после кулинарной обработки (к примеру, при употреблении помидоров в виде томатной пасты) значительно повышается усвояемость этого и других полезных веществ.

Томатные продукты широко применяют при изготовлении грузинских, таджикских, азербайджанских, казахских, узбекских и армянских блюд. В различные заправочные супы и национальные блюда из тушеной рыбы, мяса или овощей желательным является добавление свежих помидоров. При их отсутствии заменой может стать томат-пюре.

Случилось то, чего так ждало множество женщин, которые безнадежно пытались забеременеть на протяжении многих лет. Британские исследователи выяснили, что одной из проблем бесплодия является употребление соевых продуктов.

mndg.ru

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