Сушеные фрукты полезнее свежих?

На международном конгрессе, в котором участвовали специалисты из США, Греции, Японии, Турции и Великобритании, публике был продемонстрирован научный доклад на тему: «Сухофрукты: особый помощник для выполнения диет по употреблению фруктов в пищу».

По ходу исследования было установлено, что высушенные фрукты ничем не отличаются от свежих по составу, а даже наоборот, намного полезнее. Эту гипотезу подтвердили диетологи международной ассоциации, сообщив, что в сухих фруктах много клетчатки.

В связи с особым состоянием, сухофрукты являются уникальным средством для профилактики нарушений обмена веществ.

Также это полезное лакомство снижает риск развития раковых заболеваний. Большое число фенольных соединений в сухофруктах уменьшает вероятность развития сердечно – сосудистых заболеваний.

Исследование проводилось с участием добровольцев из жителей США, Японии, Греции, Великобритании и Турции.

receptkulinar.ru