Почему молочница любит лето?

Зуд в области влагалища, жжение, боли во время мочеиспускания и неприятные творожистые выделения — главные спутники молочницы, готовые перечеркнуть все планы на отдых. Ведь именно в летний период женский организм менее всего защищен от грибка. С чем это связано и как справиться с напастью, чтобы вернуть радость отпуска?

Что такое молочница и почему она «любит» лето?

Забавно, но молочницу вызывает грибок Candida, который в переводе с английского звучит как «сладости», «конфеты» (от слова «candy»). Такое название он получил из-за своей принадлежности к классу сахаромицетов. Хотя само заболевание сладким точно не назовешь. Симптоматика молочницы крайне неприятна и вызывает жуткий дискомфорт. Нестерпимый зуд преследует женщину в течение всего дня, а болезненные ощущения в области гениталий мешают вести полноценный образ жизни.

К этим проблемам добавляется ещё одна — неприятный запах в интимной зоне. Избавиться от него практически невозможно пока не будут сняты острые симптомы молочницы. Поэтому при ближайшем знакомстве с противоположным полом может возникнуть неловкая ситуация.

По приблизительным подсчетам гинекологов, у 75% женщин со всего мира хотя бы раз в жизни была молочница. При этом множество случаев развития болезни приходится на летний период, когда организм переживает всевозможные встряски: сезонную аллергию, снижение иммунитета из-за перелетов и акклиматизации, нарушение микрофлоры влагалища от купания в соленой воде, дисбактериоз, вызванный разнообразием непривычной пищи, и многое другое. Всё это наряду с жарой и влажным климатом провоцирует развитие грибка.

Самое неприятное, что предугадать появление молочницы невозможно, а лечить её нужно уже при первых симптомах. Во-первых, это избавит от жутких ощущений, во-вторых, спасет от перехода молочницы в хроническую форму, если её запустить. Поэтому при себе всегда нужно иметь препараты, способные остановить течение болезни.

Как правильно выбрать лекарство от молочницы?

Лекарственные средства от молочницы должны обладать двумя качествами — эффективностью и безопасностью. Но часто препараты только «маскируют» болезнь. Как правило, к ним относятся таблетки, капсулы и свечи одноразового приема. В основе большинства из них лежит вещество флуконазол. Они за сутки снимают симптомы молочницы, и, кажется, что болезнь ушла. Однако инфекция остается и в любой момент может произойти обострение.

Необнадеживающие результаты связаны с разнообразием грибка класса Candida. Около 10 его видов вызывают молочницу. При этом большинство из них обладают устойчивостью к флуконазолу. Даже те грибки, которые однажды были уничтожены этим веществом, в следующий раз с легкостью противостоят ему. Кроме того, таблетки принимаются перорально (через рот), а значит, в кровь попадает «лишняя химия».

Лучше всего со своей задачей справляются вагинальные свечи, которые назначаются курсом. Они действуют местно, а оттого наиболее эффективно и безопасно.

Как предотвратить развитие болезни?

Чтобы создать дополнительную защиту от молочницы, нужно следовать простым правилам:

•Не ходите после купания долго в мокром купальнике. Влажная одежда способствуют развитию грибка.

•Соблюдайте диету: большое количество сладкого нарушает pH влагалища и создает благоприятные условия для инфекции.

•Употребляйте витамины для поддержания иммунитета.

•Старайтесь носить нижнее белье из хлопка. Отсутствие воздуха и скопление пота, вызванные ношением синтетического белья, прекрасно подходят для молочницы.

•Положите в аптечку вагинальные свечи. Своевременное начало лечения избавит в дальнейшем от длительных курсов.

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