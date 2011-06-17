Как снизить артериальное давление

Известен метод снижения артериального давления отваром ягод калины в меде: полстакана растолченных свежих плодов калины смешать с двумя третями стакана гречишного меда. Нагревать на малом огне до кипения. Охлажденную смесь принимать по 1 столовой ложке трижды в день на протяжении 1,5 мес.

В случае внезапного повышенная артериального давления у женщин в климактерический период народная медицина предлагает: сначала открытые части рук и ног обложить зелеными листьями капусты, а на нижнюю часть живота приложить полотняное полотенце или чистую тряпку, смоченную соком красной свеклы. Дополнительно можно выпить полстакана настоя цветков боярышника, календулы, травы сухоцвета, мелиссы, пустырника, душицы (в равных частях).

Если гипертоническая болезнь проявляется функциональными нервными расстройствами - избыточной раздражительностью, эмоциональной возбудимостью, нарушениями сна, нужно приготовить такое средство: смешать в равных пропорциях листья мелиссы, розмарина, руты, траву душицы, пустырника, цветки примулы, лаванды, соцветия хмеля, корневища валерианы и синюхи голубой. Из этого сбора ежедневно (лучше вечером) готовят отвар. 2 столовые ложки сырья залить 2 стаканами кипятка и нагревать на водяной бане на протяжении 15-30 мин. Процедить, охладить. Принимать на следующий день по полстакана трижды в день за полчаса до еды.

Если артериальное давление повышается у больных стенокардией, после перенесенного инфаркта миокарда, а также сопровождается сердечными расстройствами - перебоями сердцебиения, болью, целесообразно к овсяному отвару добавлять четверть стакана густого отвара из цветков боярышника, плодов дикой моркови, сельдерея, аниса и фенхеля, взятых в одинаковых частях.

Овсяный отвар: 1 стакан овсяной муки смешивают с 1 л воды. Кипятить на небольшом огне до уменьшения начального объема вдвое. Процеженный отвар принимают по полстакана дважды в день перед едой на протяжении 1,5-2 мес. За 2-3 мес. курс повторить.

Людям, страдающим от гипертонии и внезапных приступов высокого артериального давления, лекарственные растения нужно применять не самостоятельно, а в комбинации с лекарствами.

Под приступом можно понимать или обычное повышение артериального давления, или так называемый гипертонический криз. Если это криз, то его нужно лечить только современными препаратами, которые быстро действуют и снижают давление.