В Китае из-за наводнения эвакуированы полмиллиона людей

В Китае армия мобилизована для ликвидации последствий наводнения, из-за которого более 555 тысяч человек были эвакуированы в семи провинциях.

Как сообщает «Газета.ру», число погибших, по данным государственных СМИ, выросло до 105 человек, 65 человек пропали без вести.

Проливные дожди после длительной засухи вызвали наводнения и оползни в районе реки Янцзы.

В четверг в провинции были разрушены две дамбы, еще два города и 12 сел были затоплены.

Власти пока сохранили уровень оповещения о стихийных бедствиях на самом высоком уровне.