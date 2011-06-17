В Китае из-за наводнения эвакуированы полмиллиона людей
09:08, 17 июня 2011Зарубежные новости
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В Китае армия мобилизована для ликвидации последствий наводнения, из-за которого более 555 тысяч человек были эвакуированы в семи провинциях.
Как сообщает «Газета.ру», число погибших, по данным государственных СМИ, выросло до 105 человек, 65 человек пропали без вести.
Проливные дожди после длительной засухи вызвали наводнения и оползни в районе реки Янцзы.
В четверг в провинции были разрушены две дамбы, еще два города и 12 сел были затоплены.
Власти пока сохранили уровень оповещения о стихийных бедствиях на самом высоком уровне.
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