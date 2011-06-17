Названы самые стрессовые профессии

Известный американский сайт по трудоустройству CareerCast.com обнародовал список самых стрессовых профессий 2011 года.

По данным NEWSru.com, как и в предыдущем году, в списке производственных работников первое место заняли пожарные.

На втором месте оказались таксисты, которые год назад занимали третью строчку. Составители рейтинга отмечают, что таксисты работают сутками, постоянно подвергая себя риску ДТП.

На третьем месте разместились офицеры полиции, на четвертом - сотрудники дорожного патруля. За ними следуют тюремные надзиратели.

Среди прочих профессий самой стрессовой признана работа летчиков коммерческих авиакомпаний. Впрочем, эксперты считают, что компенсацией пилотам можно считать зарплату, которая в год может составлять до 100 тысяч долларов.

А вот список наименее стрессовых профессий возглавили переплетчики, ремонтники торговых аппаратов, программисты, философы и математики. Среди медицинских профессий наименее стрессовой названа работа врачей-отоларингологов.

При составлении рейтинга эксперты учитывали пять ключевых критериев: стресс, доход, физические нагрузки, а также экологические факторы и прогнозируемость. Большинство респондентов (70%) назвали основной причиной стресса саму работу. Почти половина считает, что стресс связан с нестабильностью своей деятельности. Многие также жаловались на начальство, которое мало времени уделяет тому, чтобы помочь своим сотрудникам найти здоровый баланс между работой и остальной жизнью.

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