Число жертв кишечной инфекции в Германии выросло до 38 чел.

Число жертв кишечной инфекции в Германии выросло в четверг, 16 июня, до 38 человек, сообщает пресс-служба института имени Роберта Коха.

Ранее сообщалось о 37 жертвах заболевания в Германии и об одном скончавшемся в Швеции, передает РИА «Новости».

«Несмотря на спадающую волну заболеваний EHEC (энтерогеморрагическая кишечная палочка), число жертв снова выросло», - говорится в сообщении.

С начала мая, по данным института, в Германии зарегистрировано 3304 случая заболевания опасной инфекцией.

«В целом в течение последней недели число заболеваний заметно снизилось», - отмечают в институте.

Вспышка кишечной инфекции изначально была зафиксирована на севере Германии. Сначала предполагалось, что переносчиком опасных бактерий являются салатные огурцы из Испании, но это предположение не подтвердилось. Затем специалисты заявили, что источником инфекции могла стать ферма в Нижней Саксонии, которая поставляет на рынки страны пророщенную сою и другие злаки, используемые для приготовления салатов и вторых блюд.

Инфекцию вызвала так называемая энтерогеморрагическая бактерия Escherichia coli (кишечная палочка). Бактерия E.coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие, как EHEC, могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.

Симптомы вызываемых бактериями EHEC болезней - кровавая диарея, жар и рвота. Большинство пациентов выздоравливает в течение десяти дней, но у незначительного числа пациентов (детей раннего возраста и пожилых людей) болезнь может принять тяжелую форму с угрозой для жизни.