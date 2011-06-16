Первая помощь при гипертензивном кризе

1. Взять под язык 5 капель фармадипина, таблетку нифедипина (фенигидина) или каптоприла под язык.

2. В случае сжимающей или давящей боли в области сердца или за грудиной принять под язык таблетку нитроглицерина.

3. Немедленно вызвать скорую помощь, врач сделает инъекцию лекарств для снижения АД крови и улучшения самочувствия.

С учетом интенсивности и особенностей клинических проявлений ГК врач после предоставления безотлагательной медпомощи по показаниям госпитализирует больного в кардиологическое или неврологическое отделение больницы.