Первая помощь при гипертензивном кризе
14:47, 16 июня 2011Зарубежные новости
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Лекарства и "скорая"
1. Взять под язык 5 капель фармадипина, таблетку нифедипина (фенигидина) или каптоприла под язык.
2. В случае сжимающей или давящей боли в области сердца или за грудиной принять под язык таблетку нитроглицерина.
3. Немедленно вызвать скорую помощь, врач сделает инъекцию лекарств для снижения АД крови и улучшения самочувствия.
С учетом интенсивности и особенностей клинических проявлений ГК врач после предоставления безотлагательной медпомощи по показаниям госпитализирует больного в кардиологическое или неврологическое отделение больницы.
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