Как связаны аритмия и желчнокаменная болезнь
13:49, 16 июня 2011Зарубежные новости
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Раздражены нервные окончания
Нарушение ритма сердечной деятельности (аритмия) может возникать по различным причинам. Среди них определенная роль принадлежит и желчнокаменной болезни. Поэтому, например, аритмия может быть вызвана наличием камней в желчном пузыре. В результате раздражения ими чувствительных нервных окончаний (рецепторов) внутренней стенки желчного пузыря нервные импульсы могут передаваться на сердце и влечь нарушение его ритма.
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