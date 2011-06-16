Как связаны аритмия и желчнокаменная болезнь

Нарушение ритма сердечной деятельности (аритмия) может возникать по различным причинам. Среди них определенная роль принадлежит и желчнокаменной болезни. Поэтому, например, аритмия может быть вызвана наличием камней в желчном пузыре. В результате раздражения ими чувствительных нервных окончаний (рецепторов) внутренней стенки желчного пузыря нервные импульсы могут передаваться на сердце и влечь нарушение его ритма.