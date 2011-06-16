Продукты, которые помогают уснуть

Знаменитый испанский шеф-повар, Мария Хосе Сан-Роман, утверждает, что знает какие продукты способствуют хорошему сну.

Прежде всего это морепродуты, так как они содержат триптофан - аминокислоту, которая увеличивает количество гормона серотонина. Серотонин является природным седативным средством, которое служит хорошим упокоительным. Другие продукты, содержащие триптофан это молоко, бананы, тофу, орехи, цельные зерна.

А вот профессор Кевин Морган (Kevin Morgan) из Центра изучения сна при Унивеситете в Лафборо, считает самым лучшим продуктом для хорошего сна - шафран. Эксперимент, проводимый на мышах доказал снотворное действие этой специи, пишут Страсти.ру со ссылкой на The Guardian.

«Но, самое главное, чтобы быстро и крепко уснуть, нужно избегать перегрузки пищеварительной системы, а также отказаться от употребления перед сном алкоголя, кофе и жирной пищи», - советует профессор.

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