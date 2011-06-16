Простые средства укрепят нервы

Больным с депрессивными состояниями следует заботиться об укреплении нервной системы. Например, делать утром обтирание водой с добавлением кухонной соли (1 ч. л. на 0,5 л воды) или яблочного уксуса (напополам с водой). Укрепляет общий тонус мед. Его не следует заливать горячей водой, тогда уничтожаются полезные вещества, лучше разводить 1 ст. л. меда в стакане холодной воды.

Настой овса также употребляют как тонизирующее и общеукрепляющее средство (3 ст. л. измельченной соломы залить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час - суточная норма).

К мягким естественным антидепрессантам принадлежит зверобой. Он имеет общеукрепляющее действие на весь организм. Древние целители использовали зверобой как средство от душевной тоски, страхов и видений. Курс лечения чаем из зверобоя (2 ст. л. сухой измельченной травы залить 250 мл холодной воды, накрыв, нагревать на водяной бане до кипения, кипятить 3 минут, отставить, настоять 30 минут, процедить) длится 4-6 недель, пить по 0,5 стаканы 3-4 раза в день. Следует помнить, что активные вещества зверобоя влияют на чувствительность кожи, поэтому, чтобы не повлечь появление пигментных пятен, следует избегать прямых солнечных лучей, солярия.

Хорошо укрепляет нервную систему настой корней и листьев первоцвета весеннего: 5 г измельченного сырья залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 2-3 часа. Употреблять по 1 ст. л. 2-3 раза в день.

Разные нервные расстройства, плохое чувство, бессонницу можно побороть настоем листьев перечной мяты (1 ч. л. залить 1 стаканом кипятка, накрыть и поставить на водяную баню на 15 минут. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 минут, процедить, долить кипяченой воды к начальному объему, пить по половине - трети стакана 1-3 раза в день за 15 минут до приема пищи).

Аналогичное действие имеет настой врачебной мелиссы: 2 ст. л. измельченного сырья залить 2 стаканами кипятка, накрыть, настоять к охлаждению, процедить. Выпить на протяжении дня.