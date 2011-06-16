Ученые назвали самую полезную ягоду

Специалисты Великобритании в результате исследования вкусовых и полезных качеств ягод признали черную смородину самой полезной для здоровья.

Черная смородина, по словам ученых, превзошла все другие ягодные культуры за количеством и концентрацией витаминов, которые содержатся в ней, минералов и других полезных веществ.

В результате длительных и многочисленных тестов у этой ягоды были обнаружены «способности» противодействовать раковым заболеваниям, предупреждать появление диабета. Она также защищает сердечно-сосудистую систему человека и предотвращает ослабление умственных способностей у людей преклонных лет.