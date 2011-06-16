Почему малыш отказывается кушать?

У любой мамы вызывает беспокойство тот факт, что ее малыш отказывается от еды. Одна из самых распространенных причин отсутствия аппетита у ребенка — нарушенный режим питания. Родителям следует знать, что у малышей в возрасте от полутора лет и до трех лет аппетит не всегда одинаков.

Перемены в аппетите чаще всего наблюдаются у нервных, впечатлительных деток. В какие-то периоды малыш может кушать с аппетитом, потом же по непонятной причине полностью отказывается от еды, но на следующий день вновь с удовольствием поглощает приготовленные мамой блюда. В таких случаях не стоит кормить ребенка насильно, уговаривая его или угрожая, также не следует устраивать малышу легкие перекусы. Нередко такие действия родителей прививают у ребенка стойкое отвращение к еде, что может еще и усугубляться неожиданными приступами рвоты.

Не стоит забывать и о психических особенностях этого возраста. Если говорить о грудных детках, то для них чувство голода самое доминирующее среди других. Когда приходит час кормления, малыш начинает плакать, пока мама его не покормит. Никакая песенка или веселая игрушка не способна отвлечь малыша от желания покушать. А вот годовалые, тем более двух-трехлетние карапузы, увлекшись игрой, могут вообще забыть о еде. По этой причине не стоит ребенка резко отрывать от игры и насильно тащить за стол. Необходимо дать малышу время успокоиться и переключить свое внимание с игры на необходимость утолить голод.

Кстати, «доминанта игры» в этом возрасте используется родителями в качестве уловки, чтобы накормить ребенка. Его во время еды начинают отвлекать различными безделушками, используя момент, чтобы незаметно для ребенка запихнуть в него очередную ложку еды. Такого рода «питание» не приносит пользы ребенку, так как еда усваивается намного хуже, формируется плохая привычка играть за столом. Но что же делать родителям?

Прежде всего, следует понимать, что случайное, нестойкое снижение аппетита в ребенка в этом возрасте вполне нормальное явление, не требующее к себе большого внимания. В такие периоды необходимо чаще давать малышу его любимые блюда, уменьшать порцию блюда, ведь когда нет аппетита, лицезрение наполненной тарелки вызывает неприятные ощущения даже у детей.

Следуя тем же соображениям, не рекомендуется ставить на стол сразу все блюда, которые малыш должен съесть. Родителям следует красиво оформлять блюда, к примеру, украсить кашу ягодами, сформировав веселую «мордашку», или же подать блюдо в яркой и красивой посуде.

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