Как сделать свое питание полезным
Организм сам подскажет
Нужно заменить:
* консервированные фрукты на свежие;
* рафинированный сахар на неочищенные;
* обычные макаронные изделия на макаронные изделия из муки грубого помола;
* очищен рис на натуральный;
* белый хлеб на хлеб из муки грубого помола с высевками;
* соль "Экстра" на неочищенную поваренную соль;
* колбасные изделия на холодные мясные блюда;
* конфеты на фрукты;
* картофельные чипсы на жареные семена подсолнуха или тыквы;
* полуфабрикаты на только что приготовленные домашние блюда.
Желательно есть больше сырых фруктов и овощей, а также вареную еду.
Не злоупотреблять жареными, тушеными в жире, копчеными блюдами и специями.
Беременным необходимы продукты, содержащие йод, - морская рыба и другие продукты моря, йодированная поваренная соль.
Чтобы предотвратить выкидыш, нужно употреблять пищевые продукты, содержащие магний: картофель, овощи, бананы, бобовые, зерна.
Если вы любите кофе, лучше ограничить ее употребление до 1-2 чашек в день, чтобы не было усиленного сердцебиения плода. В США обследовали 550 беременных-кофеманок. Только одна из 14 женщин, которые выпивали больше 6 чашек кофе в день, смогла сохранить беременность.
Черный чай также содержит стимулятор - кофеин, поэтому его можно пить не больше 4 чашек в день и только через 2 часа после еды, поскольку черный чай плохо влияет на усвоение железа.
Ваш организм сам подскажет, что ему необходимо. Поэтому если вам очень захотелось что-то съесть, не отказывайте себе в этом. Если же этот продукт не очень полезен для вас, просто съешьте его в ограниченном количестве. Помните, что "полезная диета" не должна портить настроение.