Как сделать свое питание полезным

Нужно заменить:

* консервированные фрукты на свежие;

* рафинированный сахар на неочищенные;

* обычные макаронные изделия на макаронные изделия из муки грубого помола;

* очищен рис на натуральный;

* белый хлеб на хлеб из муки грубого помола с высевками;

* соль "Экстра" на неочищенную поваренную соль;

* колбасные изделия на холодные мясные блюда;

* конфеты на фрукты;

* картофельные чипсы на жареные семена подсолнуха или тыквы;

* полуфабрикаты на только что приготовленные домашние блюда.

Желательно есть больше сырых фруктов и овощей, а также вареную еду.

Не злоупотреблять жареными, тушеными в жире, копчеными блюдами и специями.

Беременным необходимы продукты, содержащие йод, - морская рыба и другие продукты моря, йодированная поваренная соль.

Чтобы предотвратить выкидыш, нужно употреблять пищевые продукты, содержащие магний: картофель, овощи, бананы, бобовые, зерна.

Если вы любите кофе, лучше ограничить ее употребление до 1-2 чашек в день, чтобы не было усиленного сердцебиения плода. В США обследовали 550 беременных-кофеманок. Только одна из 14 женщин, которые выпивали больше 6 чашек кофе в день, смогла сохранить беременность.

Черный чай также содержит стимулятор - кофеин, поэтому его можно пить не больше 4 чашек в день и только через 2 часа после еды, поскольку черный чай плохо влияет на усвоение железа.

Ваш организм сам подскажет, что ему необходимо. Поэтому если вам очень захотелось что-то съесть, не отказывайте себе в этом. Если же этот продукт не очень полезен для вас, просто съешьте его в ограниченном количестве. Помните, что "полезная диета" не должна портить настроение.