Маски для шелушащейся кожи лица

Пилинг имеет важное значение для поддержания гладкой, мягкой и красивой кожи. При покупке средств для лица и тела, убедитесь, что они содержат натуральные ингридиенты. Или приготовте пилинг-средства самоятоятельно, следуя нашим рецептам.

Смешайте одну часть сахара с 1 частью глицерина или другого маслянистого вещества - подсолнечное масло, масло жожоба и прочее. По желанию можно добавить немного геля алоэ, для того чтобы смягчить кожу. Алоэ несет в себе целебные свойства. А можно ещё добавить в смесь несколько капель эфирорного масла для приятного запаха.

Затем нанесите получившуюся маску на кпредварительно увлажнённую водой кожу мягкими круговыми движениями. Оставьте на пять минут и смойте тёплой водой.

Молотые грецкие орехи вместе с йогуртом имеют волшебные свойства для лица. Смешайт Четверть стакана измельчённых грецких орехов с четвертью стакана йогурта. Орехи помогают коже отшелушиваться, а йогрут несет в себе антибактериальные и противогрибковые свойства. Вместе эти два продукта делают вашукожу чистой и свежей. Йогркрт также имеет молекулы молочной кислоты, которая помогает при сухости кожи, ожогах и замедляет процесс старения. Нанесите маску на 10-15 минут и смойте прохладной водой.

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