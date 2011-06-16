Чем еще полезна ежедневная чашка кофе

Пациенты с гепатитом С могут улучшить эффективность лечения печени, употребляя кофе. К такому заключению пришли медики Американской гастроэнтерологической ассоциации, наблюдая за самочувствием больных с гепатитом С, которые вместе с терапией пили три или больше чашек кофе в день. Регулярное потребление кофе ассоциировалось с более низким уровнем ферментов в печени, замедлением прогрессирования хронических заболеваний печени и даже защитой от рака печени.

Те, кто пил кофе ежедневно, имели 73% вирусологического ответа на лечение, по сравнению со всего лишь 46% среди пациентов, не пьющих кофе. Высокое потребление кофе было связано с медленным прогрессированием развитых заболеваний печени и сокращением риска рака печени, зафиксировали гепатологи. Врачи предполагают, что кофе улучшает реакцию организма на лекарства против гепатита и других хронических проблем печени, включая цирроз.

ami-tass.ru