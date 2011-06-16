Вегетарианцы быстрее стареют

Употребление в пищу сырых овощей и растительного питания на самом деле вредит общему состоянию здоровья, что противоречит общепринятым убеждениям.

Британские ученые установили, что общий отказ от продуктов животного происхождения грозит раннему старению кожи и уменьшению продолжительности жизни.

Путем проведения различных исследований было выяснено, что полный переход на образ жизни вегетарианцев грозит необратимыми отрицательными изменениями в организме.

Больше всего это касается женской половины населения, их репродуктивная функция подавляется от недостатка белков и прочих микроэлементов, которые содержатся в мясных продуктах.

Однако те же врачи-диетологи утверждают, что и излишние мясные продукты в вашем рационе тоже грозят состоянию здоровья. Самое удачное количество мясных блюд в рационе среднестатистической женщины не должно превышать трех порций в неделю. Самое главное в здоровом питании – это сбалансированность.

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