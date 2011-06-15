В России - новая вспышка африканской чумы свиней

В Краснодарском крае РФ обнаружена новая вспышка африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

«В пробах патологического материала, взятого от свиней, павших на свинотоварной ферме № 5 ОАО Агрофирма «Кавказ» Тбилисского района Краснодарского края, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на свиноферме содержалось 4320 голов, пало 34 из них. На расстоянии 5 км от очага заболевания находится еще одна свиноферма, с поголовьем 3120 свиней, принадлежащая той же агрофирме.

В очаге инфекции сотрудниками государственной ветеринарной службой края и специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проводится эпизоотологическое расследование и реализуется комплекс мероприятий по локализации очага и недопущению дальнейшего распространения заболевания.

Кроме этого, сообщается, что в пробах патологического материала, отобранного от свиней в одном из личных подсобных хозяйств в селе Хотилово Бологовского района Тверской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Проводится комплекс необходимых мероприятий, устанавливается источник заражения.