В Болгарии перевернулся автобус, 8 человек погибли, 18 ранены

Восемь человек погибли и 18 получили ранения в ночь на среду в результате аварии междугороднего автобуса в Болгарии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное информагентство Novinite.

По данным дорожной полиции, автобус, следовавший из Софии в черноморский порт Бургас, перевернулся и загорелся на шоссе в 30 километрах южнее Пловдива.

Из 18 пострадавших и доставленных в госпиталь пассажиров двое находятся в состоянии комы.

О том были ли автобусе иностранные туристы, не сообщается.

Полиция ведет расследование инцидента. По одной из версий, водитель уснул за рулем.