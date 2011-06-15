Сегодня - полное затмение Луны

В среду, 15 июня, состоится полное затмение Луны, полная фаза которого будет длиться 1 час 40 минут. Как сообщает ТСН, будущее затмение - тот довольно редкий случай, когда Луна проходит через центр тени Земли.

Свидетелями уникального явления станут жители Украины, России (за исключением Дальнего Востока), Европы, восточной части Африки, Восточной Азии и Австралии.

Во время центрального момента так называемого "Большого лунного затмения" тень Земли попадет в центр диска Луны, а также с небольшим сдвигом в сторону более светлой (южной) части диска.

Начнется затемнение в 22:20 по киевскому времени, а максимальной фазы достигнет в 23:20, когда тень красноватого цвета закроет Луну. Полная фаза затмения будет длиться 1 час 40 минут. Луна будет находиться в созвездии Змееносца.

Затмение будет происходить в то время, когда Земля максимально удалена от Солнца, а сам спутник находится очень низко над горизонтом.

Последнее подобное лунное затмение состоялось 16 июля 2000 года, следующее центральное полное лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года.

tsn.ua