Как избавиться от целлюлита

Специальной диеты против целлюлита не существует. Но важнейшую роль избавления от целлюлита играют овощи, особенно яркой окраски - помидоры, шпинат, красный перец. Овощи и салаты из них способствуют восстановлению пораженной целлюлитом ткани.

Прыжки от целлюлита: прыгать каждый день по 100 раз в день. Прыгать надо не высоко, обязательно расслабив мышцы ног и живота, при необходимости придерживать грудь.

Ванна с оливковым и апельсиновым маслом против целлюлита: развести в оливковом масле несколько капель апельсинового масла и все это вылить в ванну. Постепенно целлюлит уменьшится. В процессе приема ванны кожу будет пощипывать и это хорошо.

Домашняя кофейная маска для тела от целлюлита и жировых отложений: в кофейную гущу добавить голубую глину и немного воды, лучше минеральной. Массируя, нанести на слегка влажную кожу. Кофеин способствует распаду жира, а глина "вытягивает" избыток жидкости из подкожной ткани.

Омолаживающее обертывание из морской капусты для бедер: 2 пачки сухой морской капусты залить на 1 час двумя литрами горячей воды (60-70 градусов). Процедить морскую капусту. Массу нанести на бедра, обмотать полиэтиленом. Закутать бедра в теплые шарфы или платки и полежать в таком мумифицированном состоянии около часа.

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