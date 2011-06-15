Чем полезен чай каркаде

Этот великолепный природный напиток тонизирует и укрепляет сосуды организма, очищает его от шлаков и токсинов и увеличивает скорость обмена веществ.

Неправильное питание, напряженная рабочая неделя, стрессы ослабляют человеческий организм. Для того чтобы оградить его от подобных опасностей, врачи международной ассоциации рекомендуют пить чай цветков гибискуса, наиболее известный под названием каркаде.

Помимо шлаков, каркаде увеличивает скорость метаболизма, стабилизирует кислотность кишечника, удаляет из сосудов холестериновые бляшки.

Антоцианы, которые придают чаю этот интересный красноватый оттенок, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Витаминные комплексы, микроскопические элементы и аминокислоты тонизируют и увеличивают иммунитет организма к разнообразным инфекциям. Чай является мочегонным и желчегонным веществом.

Охлажденный чай понижает артериальное давление , горячий – повышает. Каркаде лучше не употреблять людям с язвой желудка и гипотоникам.

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