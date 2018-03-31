Как бороться с излишней потливостью в такую жару, «Газета по-киевски» узнала у дерматолога Аллы Гергедавы. Потоотделение – одна из важнейших систем в регуляции функций организма. В основном пот испаряется с лица, ладоней, подошвенных, паховых и подмышечных поверхностей. С потом также выводятся шлаки.

– Пот, на 90% состоящий из воды, не имеет запаха. Он выделяется эккриновыми железами, расположенными по всему телу. Неприятный запах возникает в результате его переработки микроорганизмами. В потоотделении задействованы также апокриновые железы, расположенные в основном на лобке и под мышками – там, где есть волосы. Они реагируют не столько на жару, сколько на стресс. Когда человек нервничает, они выделяют пот с сильным запахом, – рассказала Алла Гергедава.

Личная гигиена. Как уже говорилось, причиной неприятного запаха пота являются бактерии. Поэтому личная гигиена – это один из лучших способов борьбы с запахом. Так что летом принимаем душ два раза в день, это освежает и избавляет от неприятных ароматов. Интенсивнее всего бактерии размножаются в волосах под мышками, так что регулярное бритье также поможет сохранить чистоту надолго. Привыкайте по утрам к контрастному душу – это тренирует сосуды. И старайтесь бывать в сауне или бане.

Помогают и травяные ванны: для всего тела – раз-два в неделю, для ног – каждый день. Самые лучшие травки для ванн – шалфей, кора дуба, кора ивы, мята, полевой хвощ и ромашка. Настои из них делаем так: 4–5 ст. ложек трав на литр воды, ванну принимаем 10–15 минут. Кроме того, можно использовать морскую соль, принимать с ней ванны необходимо чередуя ее с травами. Очень хороший способ избавиться от чрезмерной потливости ног – ванночки с марганцовкой, она отлично устраняет и предотвращает запахи, но очень сильно сушит кожу, поэтому обязательно после процедуры мажем ноги питательным кремом.

Дезодоранты – борются с запахом, но не с потом. В их состав входят отдушки, а также вещества, уничтожающие микроорганизмы, вместе с которыми исчезает и неприятный запах. При этом потеть человек продолжает. Для повышения эффективности дезодорантов их наносят на чистую кожу, чтобы их аромат не смешивался с уже устоявшимся запахом пота. Если вы не уверены в силе дезодоранта, применяйте его дважды в день – утром и днем, после 15.00. Есть также косметические гели и кремы для ног с дезодорирующим эффектом. Однако убедитесь, что в аннотациях к этим средствам написано «способствует профилактике грибковых заболеваний и обеспечивает защиту от избыточной потливости».

Антиперспиранты – уменьшают выделение пота. В их состав входят соли алюминия, реже – цинка, которые сужают или закрывают протоки потовых желез, препятствуя выходу пота наружу. Кожа при этом остается сухой. С микробами антиперспиранты практически не борются. Наносить эти средства лучше утром после душа. Следует учесть, что, поскольку потоотделение является важной и полезной функцией организма, полностью блокировать его нельзя. Поэтому с антиперспирантами следует обращаться осторожно и наносить только на подмышечные впадины и ноги! Запомните, если в жару человек пользуется антиреспирантом каждый день, то подмышки и ступни не потеют, зато за них эту работу вдвойне начинают выполнять кожа спины, живота, головы и верхней части ног. Сейчас в продаже представлено много дезодорантов-антиперспирантов, они обладают свойствами обоих средств, то есть борются с запахом и потом. Выпускаются эти средства как с отдушкой, так и без нее. Уровень рН в подмышечной впадине у женщин и мужчин различный, поэтому не пользуйтесь дезодорантами-антиперспирантами, которые рекомендованы для другого пола.

Натуральная одежда и обувь. Синтетические ткани и материалы не дают коже дышать, что способствует более сильному потоотделению. Поэтому лучше покупать одежду из натуральных тканей и свободного кроя. Для жаркого лета лучше подойдет открытая обувь из мягкой кожи или натурального полотна на среднем и низком ходу. С кроссовками носим хлопчатобумажные, а не синтетические носки. И одежду, и обувь подбираем по размеру, так как в узкой обуви и тесной одежде вы будете потеть больше.

Питание. Некоторые продукты способствуют более сильному выделению пота, а также усиливают его запах. Например, хрен, горчица, перец, лук и чеснок делают запах пота еще более отвратительным. Исключаем из рациона очень горячую пищу, алкоголь и специи. Вместо сладких газированных напитков лучше пить минеральную воду. Кофе повышает потоотделение. Несколько уменьшают запах пота витамины-антиоксиданты, например витамин Е.

Медицинская помощь. Если уж потливость так досаждает и не является последствием или симптомом, какого-либо заболевания, то тут может помочь современная дерматология.

– Существуют специальные препараты для регулирования потоотделения: мази, кремы, таблетки. Кроме того, основным методом борьбы с потливостью в косметологии являются инъекции препаратов ботокс и диспорт, которые временно парализуют выработку секрета потовых желез.

Таким образом, пациент может забыть о поте в проблемных зонах на срок от 6 до 12 месяцев. Сама же процедура происходит таким образом: ладонь, стопу или подмышечную впадину обрабатывают обезболивающим, после чего в определенные точки вводят препарат, блокирующий передачу нервных импульсов к потовым железам. Процедура занимает 30–40 минут, и уже через 3–4 дня препарат начинает действовать, – объяснила дермакосметолог Алла Гергедава.

Противопоказания при инъекциях ботокса и диспорта: беременность, лактация, непереносимость препаратов, острые состояние организма (обострение хронических заболеваний и вирусные инфекции), психосоматические состояния, неврологические болезни и прием антибиотиков.

mycityua.com