Яблоки улучшают фигуру

Яблочки – это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно как для здоровья, так и для фигуры! Яблоки помогают наращивать мышцы и бороться с лишними жировыми отложениями, сообщают американские исследователи. Главное – не очищать их от шкурки.

Ученые выяснили, что урсоловая кислота, которая находится в шкурке яблок, обладает свойствами, которые помогают наращивать мышцы и поддерживать тело в тонусе. Эксперименты показали, что урсоловая кислота способна увеличить мышечную массу на 15% и снизить количество жира в организме более чем наполовину. Это свойство яблок может быть полезным для людей пожилого возраста, мышцы которых атрофируются.

Эксперты считают, что яблоки в сказках не зря называют «молодильными». «Мышечная атрофия – это серьезная проблема. Такое может случиться со многими людьми в процессе старения или из-за какой-либо болезни, причем лекарств от мышечной атрофии не существует. Наши эксперименты подтвердили, что одним из веществ, способных остановить атрофию, является урсоловая кислота яблочной кожуры», - рассказывают ученые. По их мнению, вещество перепрограммирует гены, которые вызывают атрофию мышц и накопление жира.

Кроме прочего, употребление яблок способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, что полезно для всех, кто страдает от диабета, атеросклероза или находится в группе повышенного риска развития этих заболеваний.

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