Количество жертв кишечной палочки в Европе достигло 37 чел.

Количество жертв кишечной палочки E.coli в Европе достигло 37 человек.

Как сообщили сегодня немецкие власти, в ночь на вторник в госпитале Ганновера скончался двухлетний мальчик. Он стал самой юной жертвой заболевания. До этого самой молодой жертвой была 20-летняя девушка.

36 человек погибли в Германии, еще один – в Швейцарии.