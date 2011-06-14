В зеленом чае из Китая выявлен опасный канцероген

В Китае разгорается скандал с продуктами питания, включая любимый многими нашими соотечественниками зеленый чай. В восьми наименованиях, в том числе зеленом чае (листовом и порошковом), кунжутном масле, миндальных и гуавовых эссенциях обнаружен опасный для здоровья канцероген.

По словам исследователей китайский чай несет в себе смертельную опасность для некоторых рас, в частности, для европеидов. Речь идет об опасном для человеческого организма диоктилфталат, который считается очень серьезным канцерогеном, передает "Сибирское агентсов новостей". DEHP (диоктилфталат) относится к фталатам, солям и эфирам фталевой кислоты. Ранее его использовали как растворитель ароматизаторов и денатуранта спирта, при изготовлении детских игрушек и других товаров для малышей, для улучшения внешнего вида продуктов.

Канцероген обнаружен в пищевой добавке с ароматом гуавы, производимой компанией Guangzhou Meiyi Flavors&Flagrances, порошке зеленого чая и пищевых маслах производства компании Jiangmen Gaudy`s Food, хлебных дрожжах производства компании Jiangmen Jhan Wang Food. Все три компании зарегистрированы в китайской провинции Гуандун. Кроме того, опасная для здоровья добавка обнаружена в османтусе (ароматизатор для чая), зеленом чае и миндальном ароматизаторе компании "Исян" из города Ханчжоу (провинция Чжэцзян). 22 страны уже приостановили экспорт напитка.

В мае на Тайване пришлось уничтожить 286 тонн пищевой продукции, содержавшей диоктилфталат, добавляет BFM.ru. Официальный Пекин тогда запретил импорт 948 тайваньских продуктов питания, однако, как показало расследование, токсичные кушанья производились на территории самого Китая. Продукты с содержанием DEHP обнаружены на трех заводах на юге и востоке страны.

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